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Помогите пж у меня кр даюю 35 баллов срочно!
Геометрия
Помогите пж у меня кр даюю 35 баллов срочно!
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Гость:
1 ak-ma=mk 22-15=7(mk)
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