Dчто относится к тематическим картам?
География
Dчто относится к тематическим картам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К тематическим картам относится карта лесов
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