Анализ образа Прометея

Гость: Гость:

Прометей - это сын титана Налета и океаниды Климены, двоюродный брат Зевса. Добродушный титан любил людей, поэтому, зная что Зевс сурово накажет его, украл огонь у богов и отдал его людям. Благодаря этому, люди начали развиваться. В итоге Зевс узнал о преступлении Прометея, за это он приказал приковать его к скале, и каждый день, к нему должен был прилетать орёл, клевать его печень и улетать, на следующий день, печень отрастала вновь. Прометей был бессмертен, это прибавляло жестокости к наказанию. Прометея пытались вызволить, но он отвергал помощь, боясь за участь тех, кто захотел оспорить решение Зевса. Зевс был упрям и держал своё слово, поэтому за неповиновение, он мог серьёзно наказать любого.