Масса одного атома золота (не относительная атомна)
Химия
Масса одного атома золота (не относительная атомна)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для определения массы атома золота нужна его атомная масса, которая М(Au)=197 а.е. И число Авогадро, которое составляет 6.022*10^23 Масса молекулы золота равна молярной массе, деленной на число Авогадро, m=0,197/6.022/10^23=3.27*10^ (-25)
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Ребята помогите пожалуйста срочно!!!!! Всем огромное спасибо!!! Помогите!! СРОЧНО!! И еще если не сложно с переводом!!! отдельное спасибо Вст...