Масса одного атома золота (не относительная атомна)

Химия
Масса одного атома золота (не относительная атомна)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Для определения массы атома золота нужна его атомная масса, которая М(Au)=197 а.е. И число Авогадро, которое составляет  6.022*10^23 Масса молекулы золота равна молярной массе, деленной на число Авогадро,   m=0,197/6.022/10^23=3.27*10^ (-25)
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