Масса одного атома золота (не относительная атомна)

Гость: Гость:

Для определения массы атома золота нужна его атомная масса, которая М(Au)=197 а.е. И число Авогадро, которое составляет 6.022*10^23 Масса молекулы золота равна молярной массе, деленной на число Авогадро, m=0,197/6.022/10^23=3.27*10^ (-25)