Что такой чистота гамет?
Биология
Что такой чистота гамет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это когда алели гомозиготные, типа АА, ВВ или аа, вв( чистая порода)
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