Почему молодость 20-40 л называют летом
Обществознание
Почему молодость 20-40 л называют летом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю так: Когда ты родился начала расцветать твоя жизнь - это весна 20-40 лет это самые тёплые годы жизни - это лето 40-70 лет ты постепенно завядаешь - это осень 70 лет и больше ты уже становишся холодным и чёрствым - это зима
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