Почему молодость 20-40 л называют летом

Гость: Гость:

Я думаю так: Когда ты родился начала расцветать твоя жизнь - это весна 20-40 лет это самые тёплые годы жизни - это лето 40-70 лет ты постепенно завядаешь - это осень 70 лет и больше ты уже становишся холодным и чёрствым - это зима