Проект на тему вода і міні проект про опале листя План проекта опале листя: 1)кор??сні якості опалого листя 2)шкідливі властивості опалого листя 3)опале листя та міськи газони 4)куди дівати опале листя З ПРИРОДИ
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Проект на тему вода і міні проект про опале листя План проекта опале листя: 1)кор??сні якості опалого листя 2)шкідливі властивості опалого листя 3)опале листя та міськи газони 4)куди дівати опале листя З ПРИРОДИ
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