Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: «(Ширина (км) gt; 50 ИЛИ Глубина (м) gt; 50) И (Местоположение = Атлантический океан)»?

Информатика

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: «(Ширина (км) gt; 50 ИЛИ Глубина (м) gt; 50) И (Местоположение = Атлантический океан)»?

Автор: Гость