Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: «(Ширина (км) gt; 50 ИЛИ Глубина (м) gt; 50) И (Местоположение = Атлантический океан)»?

Информатика
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: «(Ширина (км) gt; 50 ИЛИ Глубина (м) gt; 50) И (Местоположение = Атлантический океан)»?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удовлетворяет условию (Ширина (км) > 50 ИЛИ Глубина (м) > 50) И (Местоположение = Атлантический океан) - Гибралтарский
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Двух неподвижных лодках находится мальчики масса первой лодки с мальчиком составляет 120 кг второй 80 кг после того как мальчик на второй лодки отт...
Ответить
Биология
Какая сенсорная система самая информативная?
Ответить
Химия
Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации практич??ски не происходит:1) гидроксид натрия 3) хлорид серебра2) сульфат ...
Ответить
История
Как вы полагаете чьими идеями руководствовался М.Л. Кинг выступив инициатором компаний массового ненасильственного неповиновения
Ответить
Информатика
На сервере info.edu находится файл list.doc, доступ к которому осуществляется по протоколу ftp. Фрагменты адреса данного файла закодированы буква...
Ответить