Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: «(Ширина (км) gt; 50 ИЛИ Глубина (м) gt; 50) И (Местоположение = Атлантический океан)»?
Информатика
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: «(Ширина (км) gt; 50 ИЛИ Глубина (м) gt; 50) И (Местоположение = Атлантический океан)»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удовлетворяет условию (Ширина (км) > 50 ИЛИ Глубина (м) > 50) И (Местоположение = Атлантический океан) - Гибралтарский
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