Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации практич??ски не происходит:1) гидроксид натрия 3) хлорид серебра2) сульфат калия 4) нитрат алюминия

Химия

Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации практич??ски не происходит:1) гидроксид натрия 3) хлорид серебра2) сульфат калия 4) нитрат алюминия

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