Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации практич??ски не происходит:1) гидроксид натрия 3) хлорид серебра2) сульфат калия 4) нитрат алюминия

Химия
Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации практич??ски не происходит:1) гидроксид натрия 3) хлорид серебра2) сульфат калия 4) нитрат алюминия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлорид серебра (по таблице растворимости в воде он не растворим )
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