1.масса раствора щелочи (w = 5%), которую можно приготовить из 10 г натрий гидроксида, составляет: а) 15 г; б) 100 г; в) 150 г; г) 200 г.
Химия
1.масса раствора щелочи (w = 5%), которую можно приготовить из 10 г натрий гидроксида, составляет: а) 15 г; б) 100 г; в) 150 г; г) 200 г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)W(вва)=mвва/mрра*100% m(NaOH)=m(NaOH)*100%/W(naOH) m(NaOH)=10*100%/5%=200 грамм Ответ: г)200 грамм.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Написать предложение с этими словосочетаниями 1) a fantastic time 2) a historic hotel 3) a spectacular view 4) thick snow 5) quiet water...
Українська мова
Алгебра
Представьте выражение в иже квадрата одночлена : 1) 361m(в 6 степени)n (в 30 степени). 2) 9/25а (в 26 степени) b (в 14 степени) Пожалуйста, нужно с...