1.масса раствора щелочи (w = 5%), которую можно приготовить из 10 г натрий гидроксида, составляет: а) 15 г; б) 100 г; в) 150 г; г) 200 г.

Химия

1.масса раствора щелочи (w = 5%), которую можно приготовить из 10 г натрий гидроксида, составляет: а) 15 г; б) 100 г; в) 150 г; г) 200 г.

Автор: Гость