Допоможіть з завданням . Текст про творчість Василя Симоненка
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Допоможіть з завданням . Текст про творчість Василя Симоненка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Василь Симоненко - поет, якому судилося прожити усього 28 років., але залишитися в памяті народній назавжди. У своїх творах він звертався до вічних тем: дружба, кохання, патріотизм, правда і кривда. Здаєтьбя він любив так щиро, як не вмів ніхто, але і ненавидів так само сильно свавілля, підлість і лицемірство. Інтимна лірика не менш емоційна. Кохання - не лише щастя, а іноді і страждання. Симоненко належав до когорти "шістдесятників"- митців, що не боялися говорити правду, не корилися владі. Його знищували морально й фізично, але справжнє мистецтво не можна вбити. Такою була творчість Василя Симоненка, що стала духовним здобутком світової культури.
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