Що означає фразеологізм ядра хмар і блискіток аркани
Українська мова
Що означає фразеологізм ядра хмар і блискіток аркани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найважча точка будь якої прмхи,тобто точка до якої тобі доведеться пробиратися є найважчою. Блискіток аркани - дужее багаато проблем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Представьте выражение в иже квадрата одночлена : 1) 361m(в 6 степени)n (в 30 степени). 2) 9/25а (в 26 степени) b (в 14 степени) Пожалуйста, нужно с...
Математика
11.Известно, что общая масса трёх учеников не менее 120 кг. Когда их взвесили по двое, то весы показали не более 100 кг, не более 80 кг и не боле...
Информатика
На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты о...