Какая сенсорная система самая информативная?

Биология
Какая сенсорная система самая информативная?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сенсорная система самая информативная - ЗРИТЕЛЬНАЯ(до 90% информации)
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