Сумму чисел 207,69 и 191,596 сложите с разностью этих чисел
Математика
Сумму чисел 207,69 и 191,596 сложите с разностью этих чисел
Ответ(ы) на вопрос:
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(207,69+191,596)+(207,69-191,596)=399,286+16,094=415,38
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