НАЙДИ УГЛЫ,ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ ПРЯМЫХ,ЕСЛИ РАЗНИЦА ДВУХ ИЗ НИХ РАВНА 28 ГРАДУСОВ?
Геометрия
НАЙДИ УГЛЫ,ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ ПРЯМЫХ,ЕСЛИ РАЗНИЦА ДВУХ ИЗ НИХ РАВНА 28 ГРАДУСОВ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть один из углов равен х°,тогда смежный ему равен х+28. Сумма смежных углов равна 180°. х+х+28=180, 2х=180-28, 2х=152, х=76°. Смежный ему угол равен 76+28=104°. Ответ: 76°, 104°.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Проект на тему вода і міні проект про опале листя План проекта опале листя: 1)кор??сні якості опалого листя 2)шкідливі властивості опалого ли...
Информатика
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: «(Ширина (км) > 50 ИЛИ Глубина (м) > 50) И (Местоположение = Атлантический океан)»?
Физика
Двух неподвижных лодках находится мальчики масса первой лодки с мальчиком составляет 120 кг второй 80 кг после того как мальчик на второй лодки отт...