НАЙДИ УГЛЫ,ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ ПРЯМЫХ,ЕСЛИ РАЗНИЦА ДВУХ ИЗ НИХ РАВНА 28 ГРАДУСОВ?

Геометрия
НАЙДИ УГЛЫ,ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ ПРЯМЫХ,ЕСЛИ РАЗНИЦА ДВУХ ИЗ НИХ РАВНА 28 ГРАДУСОВ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть один из углов равен х°,тогда смежный ему равен х+28. Сумма смежных углов равна 180°. х+х+28=180, 2х=180-28, 2х=152, х=76°. Смежный ему угол равен 76+28=104°. Ответ: 76°, 104°.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумму чисел 207,69 и 191,596 сложите с разностью этих чисел
Ответить
Другие предметы
Проект на тему вода і міні проект про опале листя План проекта опале листя: 1)кор??сні якості опалого листя 2)шкідливі властивості опалого ли...
Ответить
Информатика
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: «(Ширина (км) > 50 ИЛИ Глубина (м) > 50) И (Местоположение = Атлантический океан)»?
Ответить
Физика
Двух неподвижных лодках находится мальчики масса первой лодки с мальчиком составляет 120 кг второй 80 кг после того как мальчик на второй лодки отт...
Ответить
Биология
Какая сенсорная система самая информативная?
Ответить