НАЙДИ УГЛЫ,ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ ПРЯМЫХ,ЕСЛИ РАЗНИЦА ДВУХ ИЗ НИХ РАВНА 28 ГРАДУСОВ?

Геометрия

НАЙДИ УГЛЫ,ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ ПРЯМЫХ,ЕСЛИ РАЗНИЦА ДВУХ ИЗ НИХ РАВНА 28 ГРАДУСОВ?

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