Усний переказ тексту Придеснянські луки

Українська мова
Усний переказ тексту Придеснянські луки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На світанку недалеко від мене хтось зашелестів листям. Хруснула суха гілляка, почулися тихі звуки. Зовсім поряд пробіг круглий їжачок. На його голках розташувалися якісь зеленуваті кульки, їжак проліз під густий кущ і довго там хазяйнував. Трохи згодом він вийшов і попрямував у невідомому напрямку. Невдовзі їжак повернувся із здобиччю. Він приніс різнокольорові лісові груші. Хвилину дивився на мене мовчки, потім подався до своєї домівки. Усе повторилося наступного дня. Але я вже отримав від нього гостинець — маленьке наливне яблучко (За Ю. Збанацьким).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Составте план по этому тексту!!! СРОЧНО ДАМ 15 БАЛЛОВ!!!
Ответить
Английский язык
Ребята помогите пожалуйста срочно!!!!! Всем огромное спасибо!!! Помогите!! СРОЧНО!! И еще если не сложно с переводом!!! отдельное спасибо Вст...
Ответить
Физика
1. Что такое физика? 2. Что понимают под физическим явлением? 3. Что называют физичес??им телом? 4. Что называют веществом? 5. Что такое материя? 6...
Ответить
Обществознание
Почему молодость 20-40 л называют летом
Ответить
Геометрия
НАЙДИ УГЛЫ,ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ ПРЯМЫХ,ЕСЛИ РАЗНИЦА ДВУХ ИЗ НИХ РАВНА 28 ГРАДУСОВ?
Ответить