Усний переказ тексту Придеснянські луки
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Усний переказ тексту Придеснянські луки
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Гость:
На світанку недалеко від мене хтось зашелестів листям. Хруснула суха гілляка, почулися тихі звуки. Зовсім поряд пробіг круглий їжачок. На його голках розташувалися якісь зеленуваті кульки, їжак проліз під густий кущ і довго там хазяйнував. Трохи згодом він вийшов і попрямував у невідомому напрямку. Невдовзі їжак повернувся із здобиччю. Він приніс різнокольорові лісові груші. Хвилину дивився на мене мовчки, потім подався до своєї домівки. Усе повторилося наступного дня. Але я вже отримав від нього гостинець — маленьке наливне яблучко (За Ю. Збанацьким).
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