Усний переказ тексту Придеснянські луки

Гость: Гость:

На світанку недалеко від мене хтось зашелестів листям. Хруснула суха гілляка, почулися тихі звуки. Зовсім поряд пробіг круглий їжачок. На його голках розташувалися якісь зеленуваті кульки, їжак проліз під густий кущ і довго там хазяйнував. Трохи згодом він вийшов і попрямував у невідомому напрямку. Невдовзі їжак повернувся із здобиччю. Він приніс різнокольорові лісові груші. Хвилину дивився на мене мовчки, потім подався до своєї домівки. Усе повторилося наступного дня. Але я вже отримав від нього гостинець — маленьке наливне яблучко (За Ю. Збанацьким).