Ребята помогите пожалуйста срочно!!!!! Всем огромное спасибо!!! Помогите!! СРОЧНО!! И еще если не сложно с переводом!!! отдельное спасибо Вставьте some , any , no или оставьте пропуски незаполненными , смотря по смыслу.

Английский язык
Ребята помогите пожалуйста срочно!!!!! Всем огромное спасибо!!! Помогите!! СРОЧНО!! И еще если не сложно с переводом!!! отдельное спасибо Вставьте some , any , no или оставьте пропуски незаполненными , смотря по смыслу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. some  2. any  3. some  4. any  5. some  6. any  7. any  8. some  9. some/ some  10. some  11. any  12. any  13. some  14. any  15. some  16. some  17.any/some  18. any
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