Ребята помогите пожалуйста срочно!!!!! Всем огромное спасибо!!! Помогите!! СРОЧНО!! И еще если не сложно с переводом!!! отдельное спасибо Вставьте some , any , no или оставьте пропуски незаполненными , смотря по смыслу.

Английский язык

Ребята помогите пожалуйста срочно!!!!! Всем огромное спасибо!!! Помогите!! СРОЧНО!! И еще если не сложно с переводом!!! отдельное спасибо Вставьте some , any , no или оставьте пропуски незаполненными , смотря по смыслу.

Автор: Гость