Ребята помогите пожалуйста срочно!!!!! Всем огромное спасибо!!! Помогите!! СРОЧНО!! И еще если не сложно с переводом!!! отдельное спасибо Вставьте some , any , no или оставьте пропуски незаполненными , смотря по смыслу.
Английский язык
Ребята помогите пожалуйста срочно!!!!! Всем огромное спасибо!!! Помогите!! СРОЧНО!! И еще если не сложно с переводом!!! отдельное спасибо Вставьте some , any , no или оставьте пропуски незаполненными , смотря по смыслу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. some 2. any 3. some 4. any 5. some 6. any 7. any 8. some 9. some/ some 10. some 11. any 12. any 13. some 14. any 15. some 16. some 17.any/some 18. any
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