Составте план по этому тексту!!! СРОЧНО ДАМ 15 БАЛЛОВ!!!

Литература
Составте план по этому тексту!!! СРОЧНО ДАМ 15 БАЛЛОВ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чем привлекают нас художественные творения. 2. Обработка сказок и книг 3. Писатель и поэт - А. С. Пушкин.
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