Определите вид сзязи в следующих словосочетаниях: 1"депутат горсовета",2"работать ??о специальности",3"наш кандидат",4"гулять беседуя,5"легко справиться".
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Определите вид сзязи в следующих словосочетаниях: 1"депутат горсовета",2"работать ??о специальности",3"наш кандидат",4"гулять беседуя,5"легко справиться".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-управление, 2-управление, 3-согласование, 4-примыкание,5- примыкание
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