Потрібна тема і ідея балади ТОПОЛЯ
Українська література
Потрібна тема і ідея балади ТОПОЛЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну дивчина ждала милого але вин не прийшов и вона все змерилась и стала тополею(то чувство когда русский)
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