Пожалуйста помогите решить две эти прошу как надо писать в тетради очень срочно?

Математика
Пожалуйста помогите решить две эти прошу как надо писать в тетради очень срочно?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. Периметр прямоугольника находится по формуле: P= (a+b)*2 Получается, периметр прямоугольника = (3+6)*2 = 18 сантиметров №2. Дано: Всего ручек в коробке - 72 штуки, из них 20 с зелёным стержнем, 30 с красным и несколько с синим Найти: Сколько ручек с синим стержнем Решение 72 - 20 - 30 = 22 (штуки) - ручки с синим стержнем Ответ: 22 ручки с синим стержнем 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Dчто относится к тематическим картам?
Ответить
Українська література
Потрібна тема і ідея балади ТОПОЛЯ
Ответить
Геометрия
Решите пожалуйста очень срочно В конусе из центра основания к образующей провед??н перпендикуляр, который наклонен к плоскости основания под угло...
Ответить
Литература
Анализ образа Прометея
Ответить
Русский язык
Определите вид сзязи в следующих словосочетаниях: 1"депутат горсовета",2"работать ??о специальности",3"наш кандидат",4"гулять беседуя,5"легко справ...
Ответить