Пожалуйста помогите решить две эти прошу как надо писать в тетради очень срочно?

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№1. Периметр прямоугольника находится по формуле: P= (a+b)*2 Получается, периметр прямоугольника = (3+6)*2 = 18 сантиметров №2. Дано: Всего ручек в коробке - 72 штуки, из них 20 с зелёным стержнем, 30 с красным и несколько с синим Найти: Сколько ручек с синим стержнем Решение 72 - 20 - 30 = 22 (штуки) - ручки с синим стержнем Ответ: 22 ручки с синим стержнем