Дам 15 баллов!!!Как произошла река Белая?

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Русское название реки – Белая, адыгейское – Шхагуаше. У каждого из названий реки есть своя красивая легенда. Одна из легенд, объясняющая название реки – Белая, гласит, что некогда в этих местах жил абадзехский князь. Из очередного военного похода князь привез пленную грузинку, красавицу по имени Бэлла. Князь желал сделать Бэллу своей женой, но девушка отказывалась подчиняться князю. Утратив надежду завоевать любовь Бэллы, князь решил взять ее силой. Пытаясь защититься, Бэлла заколола князя и бросилась бежать. Слуги князя погнались за ней, погоня становилась все ближе, а бежать было уже некуда: впереди только грозная река, преграждавшая путь. Бэлла бросилась в воды Шхагуаше, воды реки сомкнулись над головой девушки. С той поры река в Адыгее получила второе имя – Бэлла, которое с течением времени сменилось более благозвучным – Белая.