Рассказать о своей внешности
Английский язык
Рассказать о своей внешности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну расскажи,мы же не знаем как ты выглядишь!!!
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