Из чего состоит чернозем

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Из чего состоит чернозем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чернозём - это богатые плодородной почвы содержат гумус (особенно в верхних слоях) питательных веществ, зернистой либо комковой структуры, высоким до 70% содержанием кальция, огромным количеством полезных до растений микроорганизмом и прекрасными водно-воздушными качествами
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