⦁ Если и длину математического маятника, и массу его груза увеличить в 4 раза, то п??риод свободных гармонических колебаний маятника ⦁ увеличится в 2 раза 3) увеличится в 4 раза ⦁ уменьшится в 4 раза 4) уменьшится в 2 раза ⦁...

Физика

⦁ Если и длину математического маятника, и массу его груза увеличить в 4 раза, то п??риод свободных гармонических колебаний маятника ⦁ увеличится в 2 раза 3) увеличится в 4 раза ⦁ уменьшится в 4 раза 4) уменьшится в 2 раза ⦁ Если и длину математического маятника увеличить в 2 раза, а массу его груза уменьшить в 4 раза, то период свободных гармонических колебаний маятника ⦁ увеличится в 8 раз 3) уменьшится в 4 раза ⦁ увеличится в 2 раза 4) уменьшится в 2 раза ⦁ Если и длину математического маятника, и массу его груза уменьшить в 4 раза, то частота свободных гармонических колебаний маятника ⦁ увеличится в 4 раза 3) уменьшится в 4 раза ⦁ увеличится в 2 раза 4) уменьшится в 2 раза ⦁ Какова частота колебаний звуковых волн в среде, если скорость звука в этой среде  = 500 м/с, а длина волны  = 2 м? __________ Гц

Автор: Гость