⦁ Если и длину математического маятника, и массу его груза увеличить в 4 раза, то п??риод свободных гармонических колебаний маятника ⦁ увеличится в 2 раза 3) увеличится в 4 раза ⦁ уменьшится в 4 раза 4) уменьшится в 2 раза ⦁...

Физика
⦁ Если и длину математического маятника, и массу его груза увеличить в 4 раза, то п??риод свободных гармонических колебаний маятника ⦁ увеличится в 2 раза 3) увеличится в 4 раза ⦁ уменьшится в 4 раза 4) уменьшится в 2 раза ⦁ Если и длину математического маятника увеличить в 2 раза, а массу его груза уменьшить в 4 раза, то период свободных гармонических колебаний маятника ⦁ увеличится в 8 раз 3) уменьшится в 4 раза ⦁ увеличится в 2 раза 4) уменьшится в 2 раза ⦁ Если и длину математического маятника, и массу его груза уменьшить в 4 раза, то частота свободных гармонических колебаний маятника ⦁ увеличится в 4 раза 3) уменьшится в 4 раза ⦁ увеличится в 2 раза 4) уменьшится в 2 раза ⦁ Какова частота колебаний звуковых волн в среде, если скорость звука в этой среде  = 500 м/с, а длина волны  = 2 м? __________ Гц
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=2пи кор.изl/g; част.=(1/2пи)кор.из g/l;1)T ув.в 2р. 2)Т ув.в кор.из 2;3)част.ув.в 2р.4)част.=500/2=250Гц
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