Привет. Химия. 7 класс. Тема: Относительная молекулярная маса. Задание : Обчислите относительніе молекулярной маси таких веществ : Например: Mr ( NaCl) = Ar (Na)+ Ar(Cl) = 23 + 35,5 = 58,5 Mr(K2SO4) = Mr(H2CO3) = Mr(Cu2...
Химия
Привет. Химия. 7 класс. Тема: Относительная молекулярная маса. Задание : Обчислите относительніе молекулярной маси таких веществ : Например: Mr ( NaCl) = Ar (Na)+ Ar(Cl) = 23 + 35,5 = 58,5 Mr(K2SO4) = Mr(H2CO3) = Mr(Cu2O) = Mr(NH3) = Mr((NH4)2SO4) = Mr(K4Fe(CN)6) = Помогите пожалуйста ........ Битый час сижу :С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2SO4=39+32+16*4=135 H2CO3=1*2+12+48=62 Cu2O=63,5*2+16=143 NH3=14+1*3=17 NH4 2SO4=14*2+8+32+16*4 = 132 K4........=39*4+56+12*6+14*6=368
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