Найдите неразвернутые углы образованные при пересечении двух прямых если сумма двух из них равна 104 градуса? ПОМОГИТЕ ПРОШУ ВАС!!!
Геометрия
Найдите неразвернутые углы образованные при пересечении двух прямых если сумма двух из них равна 104 градуса? ПОМОГИТЕ ПРОШУ ВАС!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма всех углов равна 360 градусов и что интересно,они попарно равны. значит 114/2 будет 57 градусов. и 360-114 равно 246и 246/2 будет 123 значит 2 угла равны по 57 градусов и два по 123 градусов
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