Информатики, помогите пожалуйста!

Гость: Гость:

1. Для определения количества кластеров в данном случает потребуется сложить вес всех файлов: 200 + 1300 + 2400 + 2700 = 6600. Теперь смотрим, сколько кластеров по 2048 потребуется: 2048 * 3 = 6144 - мало; 2048 * 4 = 8192 - в самый раз, и даже останется лишнего. Ответ: 4 кластера 2. Задание выполняется аналогично заданию 1. Считаем размер файлов: 800 + 8156 + 8900 + 14500 = 32356 Подсчитываем количество кластеров: 32356 / 8192 = 3.9, округляем в большую сторону до целого числа. 4. Ответ: 4 кластера 3. Нам дан размер 1% жёсткого диска. Переведем 147483648 байт в гигабайты: 147483648 байт = 0,147483648 Гб. Теперь нам осталось умножить это число на 100: 0,147483648 * 100 = 14,7 Гб. Ответ: 14,7 Гб.