ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Напишите КОРОТКИЙ рассказ на тему "Почему безделье ничем н?? пахнет". Заранее (СПАСИБО!)
Обществознание
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Напишите КОРОТКИЙ рассказ на тему "Почему безделье ничем н?? пахнет". Заранее (СПАСИБО!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Практически все живые существа ведут активный образ жизни, двигаются. Отдыхать и расслабляться после напряженной работы (неважно - умственной или физической) гораздо приятнее, чем просто отдыхать: на контрасте ощущения ярче.Даже, если Вы еще молоды и у Вас нет работы, перед Вами - широкое поле для деятельности: можно учиться, заниматься спортом, есть различные хобии, наконец.Самое главное - не давать себе лежать без дела на диване, не давать лениться телу и мозгу. Есть хорошая английская пословица:Поэтому, мой ответ на вопрос "почему же безделье ничем не пахнет", будет таким: потому что безделье - это мертвый камень, который не может ничего произвести, а только тянет на дно - все дальше и дальше...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести и поставить some или any:1)У нас не морковки,я не могу сварить суп. 2) На столе стоит тарелка,на ней есть немного винограда и яблок
Математика
В треугольнике ABC ab=bc. Биссектриса am делит сторону bc на отрезки 4см и 5 см. Найдите периметр треугольника
Информатика
Литература