ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Напишите КОРОТКИЙ рассказ на тему "Почему безделье ничем н?? пахнет". Заранее (СПАСИБО!)

Гость: Гость:

Практически все живые существа ведут активный образ жизни, двигаются. Отдыхать и расслабляться после напряженной работы (неважно - умственной или физической) гораздо приятнее, чем просто отдыхать: на контрасте ощущения ярче.Даже, если Вы еще молоды и у Вас нет работы, перед Вами - широкое поле для деятельности: можно учиться, заниматься спортом, есть различные хобии, наконец.Самое главное - не давать себе лежать без дела на диване, не давать лениться телу и мозгу. Есть хорошая английская пословица:Поэтому, мой ответ на вопрос "почему же безделье ничем не пахнет", будет таким: потому что безделье - это мертвый камень, который не может ничего произвести, а только тянет на дно - все дальше и дальше...