Какое значение имеют Прямокрылые в природе и для человека?
Биология
Какое значение имеют Прямокрылые в природе и для человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насекомые являются опылителями, почвообразователями, санитарами природы, и что важно для человека – насекомые улучшают плодородие почвы, сдерживают чрезмерное распространение многих сельскохозяйственных вредителей, производят мед и лекарственные вещества, красители сочных цветов, шелк. Более половины нашего питания составляет растительная пища. И 15 % ее обязана своим урожаем насекомым-опылителям. Они опыляют и большинство растительных кормов для животных.
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