СРОЧНО!!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ!!!!: (4 в степени 1-2х)\8=0.5*2 в степени 1.2+2х
Математика
СРОЧНО!!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ!!!!: (4 в степени 1-2х)\8=0.5*2 в степени 1.2+2х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4=2², 8=2³,05=2 в -1степени 2 в степени (2-4х) делим на 2³=2в минус 1*2 в степени(1,2+2х0 2в(-1-4х)=2 в (0,2+2х) -1-4х=0,2+2х -1,2=6х х= - 0,2
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