Срочно помогите пожалуйста с домашним заданием: найдите масштаб карты, на которой расстояние 50 км. изображено отрезком длиной: А)10 см Б)1 см

Математика
Срочно помогите пожалуйста с домашним заданием: найдите масштаб карты, на которой расстояние 50 км. изображено отрезком длиной: А)10 см Б)1 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)50 км = 5.000.000см10:5.000.000= 1:200.000смб)1:5.000.000см

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Сколько корней имеет уравнение (sin(1/2)x)'=1
Ответить
Русский язык
Как проверить "о" в слове "возрождать"?
Ответить
Математика
Линнйное уравнение. - 4(х+2)+3(х-1)-2=4(х-2)+9
Ответить
Русский язык
Исправьте ошибки,связанные с нарушением лексических и фразеологических норм. 1.Наконец тамада поднял тост за юбиляра. 2.Толстой негодует от возму...
Ответить
Русский язык
Прилагательное к слову Туапсе
Ответить