Срочно помогите пожалуйста с домашним заданием: найдите масштаб карты, на которой расстояние 50 км. изображено отрезком длиной: А)10 см Б)1 см
Математика
Срочно помогите пожалуйста с домашним заданием: найдите масштаб карты, на которой расстояние 50 км. изображено отрезком длиной: А)10 см Б)1 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)50 км = 5.000.000см10:5.000.000= 1:200.000смб)1:5.000.000см
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