Срочно помогите пожалуйста с домашним заданием: найдите масштаб карты, на которой расстояние 50 км. изображено отрезком длиной: А)10 см Б)1 см

Математика

Срочно помогите пожалуйста с домашним заданием: найдите масштаб карты, на которой расстояние 50 км. изображено отрезком длиной: А)10 см Б)1 см

Автор: Гость