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Прилагательное к слову Туапсе
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Прилагательное к слову Туапсе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туапсе- курортный город в россии! прилагательное-красивый
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