Катер на подводных крыльях двигаясь по течению реки , за 2 часа проходит такое же р??сстояние , какое он проходит за 2 часа 15 мин против течения . Чему равна собственная скорость катера , если скорость течения реки 3 км/ч
Алгебра
Катер на подводных крыльях двигаясь по течению реки , за 2 часа проходит такое же р??сстояние , какое он проходит за 2 часа 15 мин против течения . Чему равна собственная скорость катера , если скорость течения реки 3 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - скорость катера , Составим уравнение : (x+3)*2 = (x-3)*2,25 2x + 6 = 2,25x-6,75 0,25x=12,75 x = 12,75/0,25 x = 51 Ответ : 51 км/ч Если вы нашли ошибку в решение , то напишите , пожалуйста , автору . Powered by Plotofox.
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