Катер на подводных крыльях двигаясь по течению реки , за 2 часа проходит такое же р??сстояние , какое он проходит за 2 часа 15 мин против течения . Чему равна собственная скорость катера , если скорость течения реки 3 км/ч

Алгебра

Катер на подводных крыльях двигаясь по течению реки , за 2 часа проходит такое же р??сстояние , какое он проходит за 2 часа 15 мин против течения . Чему равна собственная скорость катера , если скорость течения реки 3 км/ч

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