Написать уравнения реакций по схеме Ca-CaO-CaCO3-Co2-Na2Co3-Co2 Уравнение номер 1 рассмотре??ь в свете окислительно -восстановительных реакций. Помогите срочнооо!!! Срочно!!!!
Химия
Написать уравнения реакций по схеме Ca-CaO-CaCO3-Co2-Na2Co3-Co2 Уравнение номер 1 рассмотре??ь в свете окислительно -восстановительных реакций. Помогите срочнооо!!! Срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Сa + O2 = 2CaOCa(0)-2e = Ca(+2) 2 в-ль, ок-иеO2(0) +4e = 2O(-2) 1 ок-ль, в-иеCaO + CO2 = CaCO3CaCO3 -> CaO + CO2CO2 + Na2O = Na2CO3Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O
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