Определить массу раствора с массовой долей соли 7%,в котором следует растворить еще 20 г этой соли, чтобы приготовить раствор с массовой долей 12%
Химия
Определить массу раствора с массовой долей соли 7%,в котором следует растворить еще 20 г этой соли, чтобы приготовить раствор с массовой долей 12%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100г----7г х-------20г х=100*20/7=285,7г раствор 100г----12г 285,7г---хг х=285,7*12/100=34,3г
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