Определить массу раствора с массовой долей соли 7%,в котором следует растворить еще 20 г этой соли, чтобы приготовить раствор с массовой долей 12%

Химия

Определить массу раствора с массовой долей соли 7%,в котором следует растворить еще 20 г этой соли, чтобы приготовить раствор с массовой долей 12%

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