НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ВАРАЖЕНИЯ 2(4А+7)+5А А=4
Математика
НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ВАРАЖЕНИЯ 2(4А+7)+5А А=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(4a+7)+5a=8a+14+5a=13a+14 13*4+14=52+14=66
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