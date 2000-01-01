Напишите на плане его численный масштаб. определите по плану, на каких расстояния?? от памятника (знак в центре) находятся: Хвойное дерево Лиственное дерево школа колодец кмнотеатр

География

Напишите на плане его численный масштаб. определите по плану, на каких расстояния?? от памятника (знак в центре) находятся: Хвойное дерево Лиственное дерево школа колодец кмнотеатр

Автор: Гость