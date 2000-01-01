Напишите на плане его численный масштаб. определите по плану, на каких расстояния?? от памятника (знак в центре) находятся: Хвойное дерево Лиственное дерево школа колодец кмнотеатр
География
Напишите на плане его численный масштаб. определите по плану, на каких расстояния?? от памятника (знак в центре) находятся: Хвойное дерево Лиственное дерево школа колодец кмнотеатр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100м=10000см На местности это 5 см => масштаб будет 10000:5=2000 и масштаб будет 1:2000
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