Можно ли изменить увеличение у телескопа ? если да, то какими способами
География
Можно ли изменить увеличение у телескопа ? если да, то какими способами
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Гость:
Увеличить фокус линзой Барлоу например или оптику посильнее взять
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