Можно ли изменить увеличение у телескопа ? если да, то какими способами

География
Можно ли изменить увеличение у телескопа ? если да, то какими способами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увеличить фокус линзой Барлоу например или оптику посильнее взять
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите задание номер восемь мне скоро выходить
Ответить
Математика
Что такое дробь Обясните пж
Ответить
Математика
Я не могу решить задачу под номером 332 в 1 части учебника 5 класса как решить такую задачу продолжение дня ачасов чему равна продолжительность ноч...
Ответить
Геометрия
Перпендикуляр,проведенный из вершины прямого угла прямоугольника к диагонали,де??ит угол в отношении 1:4.Найдите углы,образованные диагоналями со с...
Ответить
Английский язык
Помогите подалуйста вставить слова)))
Ответить