Каким может быть проект "Рассказ о слове"?

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Рассказ о слове Под словом подразумеваются все слова, посредством которых люди выражают свои понятия. Например: стол, красный, дерево. Слово – это обозначение того, о чём мы можем подумать.Речь человека состоит из слов. Каждое слово обязательно что-то обозначает. Язык – это совокупность слов. Раньше, когда слов не было, люди общались между собой звуками и с помощью рисунков.Слова складываются в предложения, развёрнутые и краткие, вопросительные и повествовательные. В руках опытного писателя слово – послушный инструмент. Писатель знает, как с ним обращаться.Иногда мы имеем обыкновение «разбрасываться» словами. У некоторых людей отношение к слову – трепетное, а иные своим словам не хозяева.Иногда человек говорит: «У меня просто нет слов» или «Я не могу это выразить словами». Это означает, что человек находится под влиянием сильных эмоций, и не может подобрать нужных слов, возможно музыка смогла бы передать чувства этого момента.Слова имеют свою историю. Всем нам знакомо слово «галоша». Каково происхождение этого слова? Казалось бы, оно исконно русское, галоши, наверно, только в России и носят. Ан нет. Термин «галоша» восходит к латинскому слову, означавшему «галльская» (подразумевается — обувь). (По филологу Б.В.Казанскому)В старые времена о резине понятия не имели, а под галошей подразумевали специального вида дорожную обувь.В русском языке есть исконно русские слова, а есть слова заимствованные. Появление заимствованных слов неизбежно в любом языке. До открытия далёкой Америки у нас просто не могли появиться такие слова, как картофель, шоколад, ананас.Итак, слово – это единица языка, язык есть совокупность слов, посредством которых каждый народ выражает свои понятия.