На карте масштаба 1:10000 расстояние между точками составляет 10 см.Какому расстоянию на местности это соответствует?
География
На карте масштаба 1:10000 расстояние между точками составляет 10 см.Какому расстоянию на местности это соответствует?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На карте масштаба 1:10000 расстояние между точками составляет 10 см. Какому расстоянию на местности это соответствует? 10 см х 10 000 = 100 000 см = 1000 м = 1 км.
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