Срочно, расчитайте масу глюкозы и воды, необходимые для приготовления раствора массой 500г с моссовой долей растворимого вещества 5%
Химия
Срочно, расчитайте масу глюкозы и воды, необходимые для приготовления раствора массой 500г с моссовой долей растворимого вещества 5%
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Гость:
Вот так, сначала пишем формулу и по ней находим
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