Подготовьте небольшое сообщение на тему : основные правила правописания окончаний (прилагательное, причастие)
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Подготовьте небольшое сообщение на тему : основные правила правописания окончаний (прилагательное, причастие)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У причастий окончания такие же, как и у прилаг. т.к. причастия обозначает признаки предмета как и прилаг.
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