Для приготовления раствора гидроксида калия объемом 500 мл взяли 141 г твердого гидроксида калия и 446 г воды.Определить массовую долю растворенного вещества и плотность полученного раствора.

Химия

Для приготовления раствора гидроксида калия объемом 500 мл взяли 141 г твердого гидроксида калия и 446 г воды.Определить массовую долю растворенного вещества и плотность полученного раствора.

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