Для приготовления раствора гидроксида калия объемом 500 мл взяли 141 г твердого гидроксида калия и 446 г воды.Определить массовую долю растворенного вещества и плотность полученного раствора.

Химия
Для приготовления раствора гидроксида калия объемом 500 мл взяли 141 г твердого гидроксида калия и 446 г воды.Определить массовую долю растворенного вещества и плотность полученного раствора.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500 делим на 141 умножаем на 446 и пишешь ответ
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