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Расщитать удельную теплоемкость стали
Физика
Расщитать удельную теплоемкость стали
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
c стали = 500 ДЖ / кг х °С
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