Запиши дробь со знаменателем 60 равную 3 5 2 3
Математика
Запиши дробь со знаменателем 60 равную 3 5 2 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х : 60 = 3523 х = 3523 * 60 х = 211380 - это числитель
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