1.найдите диалектизмы и профессионализмы А)Казаки днём собирались на прогулках и ?? куренях,спорили высказывали предположения.Собрания созывались в теение четырёх дней подряд каждый вечер и продалжались до кочетеного побудного ...

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1.найдите диалектизмы и профессионализмы А)Казаки днём собирались на прогулках и ?? куренях,спорили высказывали предположения.Собрания созывались в теение четырёх дней подряд каждый вечер и продалжались до кочетеного побудного крика. б)Светлоыволосая девушка в ярко ситцевом платье неспеша вышла из рубки.Наш ярик мягко подвалил к борту. 2.доказать многозначительность слов для этого составить словосочетания в которых даны разные значения слов например завести собаку, завести машину,завести песню. 3.Привести 5 примеров неологизмов
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Диалектизмы - куренях, теение, кочетеного, рубка , ярик , Профессионализмы- высказывать , предположение . 
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