При движении по течению реки путь 48 км прогулочный катер проходит за 3 часа . Каков?? собственная скорость катера , если скорость течения реки 2 км в час ?с подробным обьяснением и рисунком

Математика

При движении по течению реки путь 48 км прогулочный катер проходит за 3 часа . Каков?? собственная скорость катера , если скорость течения реки 2 км в час ?с подробным обьяснением и рисунком

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