Напишите итоги принятия христианства
История
Напишите итоги принятия христианства
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Итоги принятия христианства: 1. Укрепилось государство. 2.Изменился быт славян. 3.Стала развиваться культура, искусство, архитектура и письменность. 4.Вырос международный авторитет Руси. 5.Установились тесные связи с Византией.
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