Найдите фразеологизмы в тексте Помогите пожалуйста
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Найдите фразеологизмы в тексте Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Немало воды утекло; сквозь огонь и воду пройдёт; как с гуся вода; воды в рот набрал; под камень лежащий вода не течёт; воду в ступе толочь; воду носить решетом; довольно лить воду.
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